Возле Верховной Рады снова расшатывают забор

У Верховной Рады собрались около 300 участников акции «Вперед!», которые требуют самороспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на ограждении возле здания парламента закреплены плакаты с лозунгами: «Міліція!!! Досить жирувати за наші гроші! Будьте з народом!», «Верховну зраду геть!», «Злодії! Забрали гроші, то візьміть і наші болячки – астму, цукровий діабет, рак», «Геть Ананаса, геть Барабаса!», «Зупинили атом – зупинимо «бєспрєдєл» Кабміну».

Также есть лозунги, призывающие правительство уйти в отставку.

Со стороны Мариинского дворца установлен динамик, из которого раздаются украинские песни.

Входы в парламент охраняют сотрудники спецподразделения милиции «Беркут». В Мариинском парке стоят много автобусов, на которых привезли правооохранителей.

Время от времени митингующие расшатывают ограждение возле Верховной Рады Украины.

Количество участников акции увеличивается.

Как сообщал УНИАН, организатором сегодняшней акции с требованиями самороспуска парламента выступило движение «Вперед!».

Как заявили в штабе акции, в Киев прибывают группы активистов со всех регионов Украины.

К активистам акции «Вперед!» также присоединяются чернобыльцы, возмущенные сокращением льгот. Ожидается также, что митинг под Верховной Радой поддержат воины-афганцы, а также организаторы других акций протеста, которые сегодня проходят под административными зданиями столицы Украины.