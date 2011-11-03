Резолюция форума: с 3 ноября Верховна Рада нелегитимна

3 ноября ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР), Всеукраинский комитет "Наступ" совместно с другими общественными и политическими организациями и объединениями проведут пикетирования столичной горгосадминистрации, парламента и Администрации Президента с требованием роспуска Верховной Рады Украины VI созыва.

Об этом сообщают пресс-службы КУПР и "Наступ".

Сначала, в 9.00 утра участники акции придут к Киевской горгосадминистрации с целью вручить представителю власти резолюцию о роспуске Верховной Рады Украины.

“В документе, создателями которого стали одновременно несколько тысяч людей со всей Украины, говорится, что начиная с 3 ноября 2011 г. действующий созыв парламента считается нелегитимным, а решения его – недействительными”, - отмечается в сообщении пресс-службы "Наступ". Планируется вручить представителю Киевсовета требование внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия Верховной Раде и принять соответствующее решение на сессии.

Кроме того, под стенами КГГА участники изберут из своего числа трех делегата в Народный Совет, который будет представлять «интересы украинского народа в противостоянии против произвола действующей власти», отмечает пресс-служба.

После этой акции, в 10 часов, колонна активистов, которая, по прогнозам организаторов, будет насчитывать до 500 человек, присоединится к митингу под стенами Верховной Рады, где участники совместно намерены принять решение о роспуске Верховной Рады и передать его в парламент. По словам одного из организаторов акции, лидера Всеукраинского комитета «Наступление» Руслана СЕКЕЛЫ, в решении будет говориться о необходимости немедленного роспуска ВР, поскольку легитимный срок ее деятельности давно прошел. Кроме того, оно будет содержать также обращение к Президенту и Центральной избирательной комиссии «прекратить незаконные действия и немедленно начать избирательный процесс».

Завершит акцию протеста марш участников к Администрации Президента, где петицию передадут главе государству Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как напоминают организаторы акции, 14 октября 2011 г. на Форуме общественных организаций Украины, который собрал представителей 557 общественных организаций и объединений, представляющих все социальные группы населения и все регионы Украины, было принято решение обратиться во все областные советы, Верховную Раду АР Крым, городские советы г. Киева и г. Севастополя с требованием выражения недоверия Верховной Раде Украины VI созыва.

«Принимая во внимание статью 21 Общей декларации прав человека и статью 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, в которых предусмотрено, что воля народа должна быть основой власти правительства; руководствуясь статьей 5 Конституции Украины и Решением Конституционного Суда от 5 октября 2005 года (по делу об осуществлении власти народом), в котором предусмотрено, что единственным источником власти в Украине является народ, Форум общественных организаций Украины принял Резолюцию о нелегитимности Верховной Рады Украины VI созыва и о требовании ее роспуска до 3 ноября 2011 года», - говорится в сообщении пресс-службы.