Зварич считает, что Мороз решил попиариться

Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде пятого созыва Роман ЗВАРИЧ убежден, что коалиция не имеет права проводить внеочередную сессию Верховной Рады из-за ее нелегитимности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина” - “Народная самооборона”, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня, комментируя распоряжение председателя ВР пятого созыва Александра МОРОЗА о проведении 31 июля внеочередной сессии.

“МОРОЗ не имеет права созывать внеочередную сессию. Ведь все понимают, что парламент неполномочен и не имеет права принимать какие-либо решения”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, максимум, что может организовать А.МОРОЗ, – это собрание определенной части депутатов. Р.ЗВАРИЧ отметил, что любые решения, которые будут приниматься на внеочередной сессии, не будут иметь юридической силы.

Он также отметил, что проведение внеочередной сессии ВР является для Социалистической партии Украины шансом, чтобы напомнить о своем существовании. “Посмотрите на рейтинги СПУ. Понятно, что их предательство в прошлом году избиратели не простят. Вряд ли политическая сила экс-спикера сможет на этих внеочередных выборах преодолеть трехпроцентный барьер. Поэтому ему нужна любая публичность, трибуна, реклама. МОРОЗ стремится, чтобы о нем говорили. Это – его последняя надежда”, - убежден Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.