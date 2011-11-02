Янукович предлагает министрам уйти самим - не привык бить за недостатки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает министрам, которые не справляются со своими задачами в контексте проведения реформ в стране, самостоятельно подавать заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Я и требую, и приглашаю вас на путь борьбы за лучшую жизнь людей. На это мы с вами должны тратить всю энергию, как говорят, до конца, кто встал на этот путь. А кто не выдерживает, должен отойти в сторонку или взять работу какую-то полегче на себя. Лучше добровольно. Лучше… Потому что я против того, чтобы мы людей за недостатки, как говорят, били», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что недостатки есть у каждого.

«Нам нужно иметь авангард – сильный и мощный, который должен тянуть вперед прогресс», - сказал Президент.