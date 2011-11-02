Азаров шантажировал Януковича?

Сегодня президент Украины Виктор Янукович примет участие в расширенном заседании Кабинета министров по экономическим реформам.

Как сообщает Лига.net, заседание сегодня состоится не простое, а расширенное. Это означает, что в нем примут участие не только министры, но и всевозможные руководители, в частности - госадминистраций. В данном случае это принципиально – некоторые из высокопоставленных чиновников уже сегодня могут остаться без своих высоких должностей. Список возможных кандидатов на вылет в СМИ появился уже давно. Однако на ком остановит свой выбор глава государства – пока не известно.

В числе наиболее вероятных кандидатов на увольнение из Кабмина – хорошо знакомые всем министр финансов Федор Ярошенко, министр экологии Николай Злочевский, глава оборонного ведомства Михаил Ежель, министр образования Дмитрий Табачник и глава Минздрава Александр Анищенко. Причем хорошо знакомы они не потому, что возглавляют министерства, а потому что их с завидной регулярностью ставят в очередь на увольнение.

С Табачником все понятно – студентам он на своем посту категорически несимпатичен. Кроме того, не любят его и в оппозиции, и представители интеллигенции, и вообще равного ему раздражителя в правительстве, пожалуй, не найдется. Скорее всего, именно по этой причине он и останется нетронутым – уж больно удобный громоотвод являет собой глава Минобразования.

Профпригодность Анищенко вызывает вопросы у премьер-министра Николая Азарова. Сомнения у главы правительства возникли давно – с того момента, как главу Минздрава летом обвинили в срыве закупки вакцин. Деятельность (или бездеятельность в вопросах реформирования армии – кому как угодно) вызывает определенное недовольство у Администрации президента. Место Кулиняка, пожалуй, могут освободить для Анны Герман, о чем уже тоже начали поговаривать в кулуарах.

Наиболее противоречивой фигурой в данной ситуации является глава Минфина. Слухи о его увольнении циркулируют давно. Да и сам президент его уже предупреждал о том, что меч над головой Ярошенко занесен. По сообщениям СМИ, президент ищет повод для увольнения министра финансов. Якобы именно с этим связана комплексная министерства с привлечением сотрудников КРУ Администрации президента, налоговой службы, финансовой инспекции, Минюста, Минэкономики. По мнению анонимных источников в том же правительстве, таким образом готовят место вице-премьера - министра финансов для нынешнего главы СБУ Валерия Хорошковского.

Но, скорее всего, Ярошенко сохранит должность. По информации источников (на этот раз из правительственных кругов), об этом позаботился Азаров. Говорят, что он лично убеждал Януковича сохранить своего человека в правительстве, в противном случае пообещал оставить премьерскую должность. А пожертвовать Азаровым Янукович сейчас вряд ли решится.