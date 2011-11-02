Хакеры украли земельную реформу?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и народный депутат Василий КРАВЧУК заявляют, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ должен подтвердить или опровергнуть план проведения земельной реформы с 1 января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он заметил, что ни для кого не секрет, что земельная реформа фактически начала реализовываться не только без участия парламента, но и остается вопрос, согласовали ли ее проведение с Президентом и премьер-министром.

Вице-спикер напомнил, что на сегодняшний день правительственный законопроект о рынке земли не рассматривался парламентом даже в первом чтении, а лишь прошел процедуру рассмотрения в профильном комитете и получил критический вывод Главного научно-экспертного управления, которое предлагает его доработать.

В то же время, он отметил, что это не помешало чиновниками Государственного агентства земельных ресурсов совместно с местной властью проводить общественные слушания по земельной реформе. По словам Н.ТОМЕНКО, в основу этих обсуждений положен документ, подготовленный Государственным агентством земельных ресурсов и Министерством аграрной политики и продовольствия, выпущенный в книге под названием «Земельная реформа в Украине: 100 вопросов и ответов» со вступительным словом и фотографией Президента и министра АПК.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что на прошлой неделе он представил СМИ эту брошюру, и, после ее предания огласке, появилось заявление от Госагентства земресурсов о том, что они действительно готовили такую брошюру, но не выпускали, а хакеры-провокаторы украли ее из их компьютеров, распечатали и разослали по регионам.

Н.ТОМЕНКО заметил, что ввиду такого заявления намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она выяснила, какие хакеры смогли украсть и напечатать брошюру с портретом Президента (который во вступительном слове к ней заявляет о необходимости немедленно проводить земельную реформу, и с портретом министра АПК, который выражает надежду, что эта брошюра даст ответы на все вопросы относительно земельной реформы) и разослали чиновникам на местах.

В то же время, комментируя основные тезисы данной брошюры, Н.ТОМЕНКО сообщил, что в ней, в частности, зафиксировано, что с 1 января 2012 года можно будет продавать и покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Но, Н.ТОМЕНКО напомнил, что в послании Президента к Верховной Раде зафиксирована другая дата – 1 января 2013 года.

Кроме того, по его словам, в брошюре сказано, что будут оценивать землю юридические и физические лица, которые получат лицензию на выполнение этих работ. Более того, эксперты, как говорится в брошюре, убеждены, что в 2012 году стоимость земли будет низкой: от 300 до 800 долларов за гектар (а еще год назад речь шла о полутора тысячах за гектар, впоследствии о 500-800 долларах), а крестьянам, которые работают на земле, будет предоставлена одна и очень «серьезная» преференция – они 50% платежа за землю могут заплатить с отсрочкой на 5 лет.

Н.ТОМЕНКО заметил, что власть не переживает и не думает над подготовкой земельной реформы, поскольку открыто заявляет, что Земельный кадастр реально может быть создан лишь с 1 января 2012 года и только в 2012 году может заработать земельный банк.

Вице-спикер заметил, что, поскольку все органы местной власти информированы о земельной реформе путем раздачи брошюры «Земельная реформа в Украине: 100 вопросов и ответов», в которой речь идет не об обсуждении, а речь идет о констатации факта, что будет земельная реформа, то возникает мысль, что все вопросы уже решены, и это псевдообсуждение земельной реформы, в том числе и в парламенте, не имеет смысла.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что 2 ноября состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Украины, и выразил убеждение, что Президент прояснит ситуацию с земельной реформой и объяснит, на самом ли деле принято решение начать продажу земли с 1 января 2012 года, или это инициатива отдельных чиновников.