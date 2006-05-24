Участники митинга требуют нардеповскую зарплату

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности в 11.00 начался митинг Федерации профсоюзов Украины против повышения цен на газ и электроэнергию для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане для участия в митинге собралось около 5 тыс. представителей профсоюзов – представителей различных сфер народного хозяйства. Кроме флагов профсоюзов также есть флаги Социалистической партии Украины и Коммунистической партии Украины. Участники митинга держат в руках транспаранты, на которых написано «Ганьба НКРЕ», «Влада, служи народу, а не обслуговуй олігархів!», «Досить робити жебраків з трудового народу»!, «Ні підвищенню цін!», «Нардепівську зарплату кожній українській сім’ї!».

Один из выступающих, обращаясь к участникам митинга предложил принять резолюцию-обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Кабинету Министров Украины с требованием немедленно прекратить "геноцид против своего народа". На принятие соответствующего решения профсоюзы дают властям десятидневный срок, после чего намерены пикетировать Секретариат Президента, Кабинет Министров. В случае, если требования не будут выполнены, они не исключат установки палаточного городка с выдвижением, в том числе, политических требований.