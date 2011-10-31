Венецианская комиссия предлагает партиям искать консенсус

Секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ полагает, что новый закон о выборах должен быть результатом консенсуса между всеми политическими силами в украинском парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

"Это не обычный закон, где могут быть разные мысли по этому поводу. Это закон, который определяет правила игры для политической жизни страны. Это законодательство должно быть нейтральным, а не давать преимущества одной стороне и лишать их другую. Поэтому это может быть сигналом, который может иметь негативные последствия для общества. Общество может не быть уверенным в результатах, объективности результатов выборов", – сказал Т.МАРКЕРТ.

Секретарь Венецианской комиссии при этом отметил, что сегодня при отсутствии консенсуса в Верховной Раде этот закон поддерживается большинством, что свидетельствует о том, что большинство использует принятые изменения против оппозиции.

Т.МАРКЕРТ также высказался против частых изменений избирательного законодательства.

"Нежелательно менять избирательное законодательство менее чем за год до выборов, иначе это даст очевидное преимущество одной стороне и отберет у другой. Избирательные законы должны быть стабильными. Избирательный кодекс должен быть единым, тогда влиять на результаты выборов будет намного тяжелее", – отметил секретарь Венецианской комиссии.

Он также считает, что увеличение проходного барьера с 3 до 5% может вызвать проблемы для небольших партий.

"Общепринятая практика в Европе: такой барьер должен быть 3-5%. Если поднять его до 5%, то это не противоречит национальным стандартам. Но, с другой стороны, такие изменения могут привести и к другим новшествам. Например, к запрету участия блоков. А это может стать проблемой для небольших партий, которые не смогут получить представительство в парламенте. Тем более, если это изменение внедряется одной партией против другой, а консенсуса нет", – подчеркнул Т.МАРКЕРТ.

Секретарь Венецианской комиссии также высказался за то, чтобы Украина использовала пропорциональную систему выборов, но с открытыми списками: "когда избиратель видит, за кого голосовать, и поддерживает конкретных людей".