Вместо СНГ Ехануров ”пойдет пешком под купол”

Вице-премьер-министр по вопросам агропромышленного комплекса Юрий МЕЛЬНИК примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 24-25 мая в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщил премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ 17 мая на заседании правительства: "Он (МЕЛЬНИК) поедет в Душанбе и примет участие в заседании глав правительств СНГ", - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

"Мы со Станиславом Телисфоровичем (СТАШЕВСКИМ, первым вице-премьером), к сожалению, не можем туда поехать. Не потому, что ТАРАСЮК (министр иностранных дел) не велит, а потому, что нужно ехать в другой корпус, вернее, пешком пойдем под купол - нужно работать на открытии сессии новоизбранного парламента", - добавил премьер.

Напомним, согласно законодательству Украины, члены Кабинета Министров слагают с себя полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, первое заседание которой состоится в четверг, 25 мая.

Ю.ЕХАНУРОВ и все остальные члены Кабмина, прошедшие в парламент, уже подали заявления об отставке и зарегистрированы депутатами Верховной Рады.

По данным штаб-квартиры СНГ, планируется, что главы правительств СНГ обсудят договор о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. В повестку дня заседания также включены 22 вопроса, 15 из которых будут предложены главам правительств к подписанию без обсуждения.

Кроме того, главы правительств Содружества рассмотрят предложенные изменения в правила определения страны происхождения товаров, соглашение о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства, а также вопросы формирования корпуса сил для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исполком СНГ предложил главам правительств рассмотреть порядок расчета и размеры долевых взносов государств Содружества на содержание органов СНГ, финансируемых за счет бюджета, а также рассмотреть вопрос перехода СНГ на единую систему оплаты труда.