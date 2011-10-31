На Банковой нашли изъяны в законопроекте о выборах

Принятие закона о выборах народных депутатов Украины в полной редакции, предложенной представителями большинства, может подвергнуть сомнению легитимность парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявила сегодня во время комитетских слушаний по законопроектам о выборах народных депутатов.

«Как по мне, проект большинства вызывает целый ряд замечаний очень серьезного правового характера. И нужно на эти вещи смотреть очень серьезно. Нужно серьезно анализировать те изъяны, которые могут потом в будущем году стоить для государства очень много – нелегитимности будущего парламента», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что законопроект содержит ряд неконституционных положений.

«К сожалению, предложенный законопроект, который очевидно будет поддержан парламентом, демонстрирует существенное отступление от достигнутого уровня правового регулирования избирательного законодательства и создает большие возможности для манипуляций», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК также отметила, что это породит недоверие к результатам выборов, как внутри страны, так и за ее границами.

«Поэтому, уважаемые народные депутаты, или мы играем по правилам честно, откровенно, демократически, или кто-то будет играть не по этим правилам, и в итоге мы получим дестабилизацию ситуации в стране», - добавила советник Президента.

Справка УНИАН. 10 октября народные депутаты из фракций большинства Александр ЕФРЕМОВ, Игорь ШАРОВ, Игорь РЫБАКОВ, Владимир ОЛИЙНЫК, Адам МАРТЫНЮК и Александр КОЗУБ зарегистрировали проект закона о выборах народных депутатов.

Законопроектом предлагается определить, что выборы народных депутатов осуществляются по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе.