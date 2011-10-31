Венецианская комиссия посоветует Украине не вводить смешанную систему

Парламентская Ассамблея Совета Европы и Венецианская комиссия будут рекомендовать Украине не вводить смешанную систему парламентских выборов, а установить региональную систему с открытыми списками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ заявил сегодня во время комитетских слушаний по законопроектам о выборах народных депутатов.

Он заметил, что законопроект о выборах народных депутатов, разработанный представителями большинства и зарегистрированный в Верховной Раде, имеет ряд отличий от проекта закона, разработанного рабочей группой при Президенте Украины во главе с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, который анализировала Венецианская комиссия.

Т.МАРКЕРТ отметил, что любая избирательная система не должна предполагать предоставление преимуществ какой-либо из политических сил, а должна создавать равные условия для всех.

«Односторонние изменения подорвут доверие избирателей к избирательной системе», - сказал он.

По словам секретаря Венецианской комиссии, смешанная система выборов является очень проблематичной, и Украина уже имела негативный опыт проведения выборов по такой системе.

«Смешанная система может приводить к злоупотреблениям», - добавил он.