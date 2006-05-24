От Юрия Луценко требуют миллион

Юрий Луценко получил уже вторую повестку в суд. Напомним, неделю назад иск подал Игорь Бакай. Теперь сатисфакции требует собственник журнала "Папарацци" Валид Арфуш. Он объяснил, что считает неправомерным то, что министр обвиняет его и брата Омара в якобы темном прошлом , и говорит, что против них возбуждено уголовное дело. В доказательство обратного господин Арфуш демонстрирует ответ Генпрокуратыры, где сказано, что уголовных дел ни против него, ни против Омара Арфуша ГПУ не возбуждала. Моральный ущерб Валид оценивает в 1 млн. гривен.

Газета "Сегодня"