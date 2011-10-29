Мороз: "голосуй за себя" означает "голосуй за Соцпартию"

Социалистическая партия Украины будет принимать участие в акциях протеста населения.

Об этом на торжественном заседании в честь 20-летия СПУ заявил ее председатель Александр МОРОЗ.

"Мы будем участвовать в акциях протеста по всем направлениям, которые сегодня беспокоят людей", - цитирует лидера партии пресс-служба СПУ.

По словам А.МОРОЗА, «для СПУ - это системная работа» и что в Украине «не было ни единой значительной исторической акции, которая обходилась бы без участия и поддержки СПУ».

«Благодаря позиции Соцпартии была принята Декларация о Независимости, Конституция- главный закон страны, основные социальные документы, мораторий на продажу земли. Если бы не было во власти социалистов, в Украине не произошли бы позитивные демократические изменения», - высказал уверенность А.МОРОЗ.

Лидер СПУ сообщил, что на будущих выборах социалисты обратятся к избирателю с простыми словами: «Голосуй за себя!».

«Это значит, голосуй за Соцпартию, потому что только эта сила гарантирует перспективу и социальную защиту людям», - отметил лидер социалистов.