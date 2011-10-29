Украина и ЕС обнулят пошлины на текстиль. Для секонд-хэнда - спецрежим

В рамках соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) Украина и Европейский Союз договорились с обеих сторон установить нулевую пошлину на продукцию текстильной и швейной отраслей с момента вступления в силу соглашения. Без каких-либо переходных периодов.

Об этом в интервью ZN.UAсообщил уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

При этом он добавил, что для многих товаров, на которые была не нулевая пошлина, предусмотрены переходные периоды для постепенного сокращения пошлин — три-пять лет (максимум до семи).

«Есть только два исключения, — добавил В.Пятницкий. - Специальные режимы — для автомобилей (группы 8703, т.е. автомобилей для перевозки людей) и из швейных и текстильных изделий — для товаров секонд-хенда. По последним мы договорились о постепенном снижении пошлины до нуля за пять лет, но при этом будет применяться система входных цен. Признаюсь, здесь мы заимствовали опыт ЕС, который используется в отношении овощей и фруктов».

Правительственный уполномоченный напомнил, что «наши швейники-текстильщики одно время даже развернули кампанию, мол, все пропало, товары секонд-хенд заполонили украинский рынок».

«Мы придумали применить входную цену, которая будет рассчитываться на основании данных о контрактной стоимости готовых швейных изделий, экспортировавшихся в Украину за репрезентативный период — предыдущие три года, — рассказал В.Пятницкий. - То есть мы берем основные виды изделий, смотрим таможенную статистику и таможенные стоимости, рассчитываем среднюю величину и умножаем на определенный коэффициент, о котором мы, думаю, договоримся в ближайшие дни. И секонд-хенд должен будет завозиться в Украину по цене не ниже этой рассчитанной таможенной стоимости. Не знаю, насколько это поможет нашей легкой промышленности, но если сохранится прежний объем секонд-хенда из ЕС, то поступления в бюджет вырастут в несколько раз. Потому что официальная стоимость секонд-хенда на сегодняшний день просто смехотворна».