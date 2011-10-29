Мажоритарные выборы парламента эксперты поставили на третье место

Подавляющее большинство экспертов в регионах выступают за необходимость пересмотра избирательной системы, по которой избирался парламент в 2006 и 2007 годах (пропорциональной системы с голосованием за закрытые списки кандидатов от партий и блоков в едином общегосударственном избирательном округе).

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН обозреватель вэб-ресурса «Выборы в Украине» Виктор КИЛИМАР, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса „Направления усовершенствования законодательства о выборах народных депутатов Украины”, проведенного на протяжении октября 2011 года Общественным консорциумом избирательных инициатив.

По данным опроса, лишь 5% из 500 экспертов считают необходимым проводить парламентские выборы в будущем по пропорциональной системе. Идея сохранения пропорциональной системы с закрытыми списками, даже при условии увеличения количества избирательных округов и уменьшения количества кандидатов, включенных в списки, все равно не поддерживается в экспертной среде – такой тип избирательной системы (который применяется в некоторых европейских странах, например в Австрии) поддержали лишь три эксперта из 500 опрошенных.

Вместо этого подавляющее большинство экспертов склоняются к тому, что на парламентских выборах должна обеспечиваться возможность голосования не за закрытые партийные списки, а за конкретных кандидатов от партий и самовыдвиженцев. В частности, идею перехода на пропорциональную систему с открытыми партийными списками от партий и независимых кандидатов одобрили почти 39% опрошенных экспертов.

Следующей по уровню популярности оказалась смешанная избирательная система, которая применялась на парламентских выборах 1998 и 2002 гг., – за необходимость ее введения высказались почти 23% опрошенных респондентов.

Третьей по популярности избирательной системой стала мажоритарная система с голосованием в 450-ти одномандатных округах, при которой допускается возможность самовыдвижения кандидатов, – эту систему поддержали 14% опрошенных.

Смешанная избирательная система как альтернатива пропорциональной системе с закрытыми списками и единым общегосударственным округом пользуется самым высоким уровнем популярности на востоке Украины – там ее поддержали 29% респондентов. В других регионах уровень ее поддержки приблизительно одинаковый и невысокий (от 20% в центральной Украине до 23% на западе Украины).

Пропорциональная избирательная система с открытыми списками имеет наибольшее количество сторонников на западе и востоке Украины: в западных регионах государства ее поддерживают 43% экспертов региона, на востоке – 48% экспертов. В других регионах доля сторонников этой системы заметно меньше: 34% - в южных регионах Украины, 32% - в центральной Украине.

Кроме того, доля экспертов, которые считают, что срок избирательной гонки необходимо сократить до 90 дней, значительно меньше, чем тех, кто за нынешние 120 дней. (соответстенно, 35 и 64,5%). Ускорение избирательного процесса больше других поддерживают эксперты из западных областей Украины (40%). В остальных регионах доля сторонников этой идеи составляет около трети опрошенных респондентов (33% - на юге и востоке Украины, 31% - в центральных областях).

Идею лишения блоков права выдвигать своих кандидатов на выборах поддерживает меньшинство опрошенных экспертов: лишь 36% респондентов считают, что блоки должны потерять право выдвижения кандидатов уже в 2012 году. Большинство опрошенных (около 53%) склоняются к тому, что блоки не стоит лишать права на выдвижение кандидатов на парламентских выборах: они должны выдвигать кандидатов на тех же принципах, что и партии (28%), или для них должен устанавливаться более высокий избирательный барьер, чем для партий (25%). В целом, практически во всех регионах количество тех, кто поддерживает запрет участия блоков в парламентских гонках в 2012 г., приблизительно такое же, как и количество тех, кто считает, что блоки должны выдвигать кандидатов на равных с партиями.

47% опрошенных экспертов считают, что за исключением исправления технических описок и ошибок, никакие изменения в списки избирателей в день голосования вноситься не должны. Многие респонденты согласны с тем, что участковые комиссии должны быть наделены правом внесения изменений в списки избирателей в день голосования, правда – исключительно на основании судебных решений (45,5%). Остальные эксперты считают, что УИК должны вносить изменения в списки избирателей даже в день голосования, причем на основании решений не только судов, но и УИК, сообщений органов ведения Государственного реестра избирателей и тому подобное. За исключением западных регионов страны, число сторонников запрета на внесение каких-либо изменений в списки избирателей в день голосования приблизительно такое же, как и сторонников разрешения вносить изменений в списки избирателей на основании судебных решений.

Результаты проведенного опроса также показали, что подавляющее большинство экспертов склоняются к тому, что законодательство о выборах должно предусматривать обязательность предоставления избирателями, желающим проголосовать по месту своего пребывания в день голосования, документов, подтверждающих наличие оснований для голосования на дому (75%). В западном регионе такого мнения придерживаются почти 50% респондентов, на юге – 73%, на востоке – 80%, в центральных регионах – 71% респондентов.

Кроме того, эксперты не поддерживают идею отмены возможности голосования “против всех”, что отвечает рекомендациям международных организаций: почти 83,6% опрошенных экспертов считают, что избирательный бюллетень должен содержать графу “не поддерживаю ни одного кандидата ни от одной партии”.

Экспертный опрос проводился в рамках проекта «Содействия дальнейшему укреплению избирательных процессов в Украине» при финансовой поддержке Европейского Союза и при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

В состав Общественного консорциума избирательных инициатив входят Украинский центр независимых политических исследований, Лаборатория законодательных инициатив, Гражданская сеть «Опора» и Комитет избирателей Украины.