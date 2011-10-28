В «Батькивщине» считают неприемлемой инициативу мэра Тернополя

Народный депутат, председатель Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ считает неприемлемой инициативу мэра Тернополя Сергея НАДАЛА о введение арендной платы для партийных офисов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

«Эти разговоры из уст представителей других политических сил, те замечания, что нельзя давать в бесплатную аренду, – мы понимаем, что это - политический заказ. Ведь в Тернополе городской совет постоянно на основании решения сессии передавал партиям коммунальное имущество на бесплатной основе. К тому же, мы получили это имущество в ужасном состоянии. Постоянно делаем ремонты, латаем крышу, чтобы не текло, держим уборщицу, хотя все это должен бы делать городской совет, ведь это коммунальное имущество», – убежден В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

«Сейчас, когда идет тотальный террор в отношении нашей политической силы, вы не найдете много предпринимателей, которые бы материально помогали. Их сейчас нет, единственное финансирование сегодня – это членские взносы», – заверил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он сообщил, что после разговоров о передаче партиям офисов в аренду на платной основе «Батькивщина» сделала запрос в налоговую, чтобы выяснить, сколько налогов платят партийные организации, которые работают в Тернополе.

«Оказалось, что все отчеты, как это предусмотрено законодательством, сдает в области только ВО «Батькивщина», хотя люди работают во всех партийных офисах...», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он отметил, что все партийные организации, «которые существуют не только на бумаге, а в действительности действуют и на деле защищают интересы жителей области, имеют право на бесплатную аренду коммунального имущества».

Как сообщал УНИАН, в начале октября городской председатель Тернополя С.НАДАЛ выступил с инициативой отменить практику предоставления партиям коммунального имущества под офисы на бесплатной основе.