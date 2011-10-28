Дипломатов РФ просят не нагнетать искусственных проблем с языком в АРК

В «Нашей Украине» просят российских дипломатов не нагнетать искусственные проблемы с языком в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, член политического совета «Нашей Украины» Даниил ЛУБКИВСКИЙ раскритиковал заявление Генерального консула Российской Федерации в Симферополе Владимира АНДРЕЕВА о том, что России необходимо настойчивее требовать предоставления русскому языку статуса государственного в Крыму.

«Комментарии российских дипломатических агентов в Украине, что касаются языковых вопросов, очень часто выходят за пределы дипломатической этики. Последние комментарии российского консула в Крыму, который не понимает украинского языка, хотя длительное время работает в Украине, является проявлением пробелов в знаниях, что представляет опасность для его компетенции», – заявил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

«Настоящая опасность – это невежество. Сложилась неединичная и ненормальная практика, когда дипломатические представители Российской Федерации – будь-то во Львове, будь-то в Симферополе – комментируют вопросы языков, истории, отношений между украинским и российским народами с позиции средневекового мракобесия. Один любитель исторических разведок рассуждает, что украинский язык во Львов принесли большевики в 1939 году. Другому специалисту не хватает знаний языка государства пребывания. Проблема не в том, что дипломатические работники расписываются в неграмотности. Проблема в том, что такие заявления выявляют глубокие комплексы шовинизма, которые больше всего портят отношения России со всеми соседними государствами», – заметил он.

«Ясно, как Божий день, что в Украине, в Крыму нет проблем с русским языком, который имеет здесь свой особый статус. Инструкции для лекарств печатаются на двух языках. Несомненно, что проблема русского языка провоцируется искусственно. Российскому консулу в Крыму стоит порекомендовать настойчивости не в провокационных комментариях, а в получении знаний. Выдающаяся российская дипломатическая школа в состоянии представить в Украине таких специалистов, которые не будут унижать ее статус», – подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, В.АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября, рассказал, что «Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости». По мнению дипломата, «ситуация относительно русского языка (в Крыму) неприемлема и искусственно навязана». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это нужно подавляющему большинству тех, кто проживает здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал ни одного серьезного аргумента против предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое бы сняло много проблем».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация русским языком какая-то неестественная, ненормальная». И привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какие-то лекарства, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не понимаю, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общих терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу жизни людей. «И это права людей, которые нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с российской программой обучения.