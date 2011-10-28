Президент Польши предупредил Богатыреву о рисках для Украины

10:47, 28 октября 2011
Политика
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Речь о демократии

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ видит риск задержки европейской интеграции из-за проблем с соблюдением демократических стандартов в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ в Варшаве в четверг, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Польши.

Б.КОМОРОВСКИЙ «обратил внимание на значение соблюдения демократических стандартов как существенного фактора европейской интеграции», - сообщает пресс-служба.

Б.КОМОРОВСКИЙ заверил Р.БОГАТЫРЕВУ в готовности Польши и в дальнейшем поддерживать европейскую интеграцию Украины, но в то же время «выразил обеспокоенность возможностью задержки этого процесса».

Встреча состоялась по просьбе украинской стороны, говорится в сообщении.

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