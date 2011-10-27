На Донетчине активистов Яценюка приглашали «на беседу»

В городе Константиновке Донецкой области городские власти запрещают устанавливать палатки в рамках акции «Украина против Януковича».

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкой областной организации партии «Фронт Змін», власти Константиновки пытаются помешать проведению в городе акции «Украина против Януковича», и горисполком запрещает устанавливать палатки для сбора подписей в рамках акции, объясняя это тем, что усматривает в действиях «Фронта Змін» призыв к смене власти в городе и Украине в целом.

В сообщении говорится, что, согласно закону, накануне установления в Константиновке палаток «Фронта Змін», председатель городской организации партии Алексей ВОЛКОВ сообщил об этом письмом городскому совету.

Однако в тот же день, 19 октября, А.ВОЛКОВУ позвонил управляющий делами исполкома Константиновского горсовета и сообщил, что их ведомство запрещает установку палаток, так как считает акцию «Украина против Януковича» «призывом к смене власти в городе и Украине».

В тот же день к главе Константиновского «Фронта Змін» на улице подошли двое людей в штатском и, представившись сотрудниками СБУ, пригласили проехать с ними «для беседы». Они сообщили, что горисполком якобы обратился в Управление СБУ в Донецкой области «для возбуждения уголовного дела по факту сбора подписей против власти и подстрекательству населения к смене власти». Поскольку эти двое не предъявили документов, А.ВОЛКОВ отказался ехать с ними и вызвал милицию, после чего неизвестные скрылись.

В пресс-службе также рассказали, что на следующий день, 20 октября, Контстантиновская горорганизация «Фрона Змін» получила письмо от горисполкома, в котором городская власть сообщала, что не может «соответственно отреагировать» и «не имеет возможности принять решение», потому что им не хватает информации. Но какая именно информация необходима горисполкому, представители власти не уточняют.

Однако члены местной парторганизации «Фронта Змін» не намерены соглашаться с этим запретом и продолжают проводить акцию.

«В настоящий момент активисты Константиновской организации «Фронта Змін» создали мобильные группы и уже десять дней раздают листовки и собирают подписи без палаток, а просто на улицах города и в офисе партии. Мы уже подали новое расширенное письмо в городской совет с сообщением об установлении четырех палаток в Константиновке», - сообщил А.ВОЛКОВ.