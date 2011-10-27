Януковичу завтра покажут красную карточку

На завтра, 28 октября, запланирован визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львов.

Как сообщили УНИАН проинформированные источники, В.ЯНУКОВИЧ намерен осмотреть новые образцы продукции Львовского автобусного завода, а также посетить Львовский стадион до Евро-2012, официальное открытие которого запланировано на 29 октября.

Представители политических сил, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре Львовщины (КСД), сегодня на пресс-конференции во Львове заявили, что намерены встретить В.ЯНУКОВИЧА акциями протеста под лозунгом «Янукович – красная карточка Украины».

Как подчеркнули представители КСД, они будут ожидать прибытия Президента на Львовский автобусный завод массовым пикетом оппозиционных сил.

Председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ сообщил УНИАН, что «Свобода» встретит протестами приезд Президента во Львов и присоединится также ко всем акциям, организованным Комитетом сопротивления диктатуре».

Он также подчеркнул, что окончательные формы и места проведения протестных акций сейчас согласовываются.

По информации источников, прибытие главы государства на львовский аэродром ожидается в 12.30-12.45. В этот же день около 18.00 планируется отлет Президента из Львова.

В то же время во Львовской ОГА журналистам не подтверждают информацию о визите В.ЯНУКОВИЧА во Львов 28 октября. В данное время не проводится аккредитация журналистов на мероприятие, и не известна программа его пребывания.

Также Львовская ОГА не сообщает, состоится ли предварительно анонсированный на 29 октября визит главы государства на открытие Львовского стадиона до Евро-2012.