Луценко опять стало плохо в суде

Экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО снова стало плохо в суде, председательствующий на заседании судья Сергей ВОВК объявил технический перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседание во время допроса очередного свидетеля Ю.ЛУЦЕНКО почувствовал себя плохо, в связи с чем его защитник Игорь ФОМИН попросил судью объявить технический перерыв для оказания помощи.

Судья С.ВОВК объявил технический перерыв на 10 минут, во время которого в зале суда остались только конвой и жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина.

После того, как Ю.ЛУЦЕНКО принял определенные медицинские препараты, приблизительно через 20 минут заседание суда было продолжено. Сейчас в суде продолжается допрос свидетеля.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.ЛУЦЕНКО бригада «скорой» оказывала Ю.ЛУЦЕНКО медицинскую помощь в зале суда.

Сегодня, 27 октября, Печерский районный суд Киева отказал в выдаче разрешения на повторное медицинское обследование и лечение подсудимого Ю.ЛУЦЕНКО.