Горело СИЗО, где сидит Тимошенко

В Киеве ночью горело Лукьяновское СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре в Киевском следственном изоляторе по ул. Дегтяревской, 13, Шевченковского района столицы поступила 27 октября в 02.58.

По предварительной информации, пожар возник в подсобном помещении. Жертв и пострадавших нет.

К расследованию факта пожара представители Главного управления МЧС Украины в г. Киеве не привлекались.

Пожар ликвидирован в 03.44 одним отделением пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС в Киеве.

Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО под арестом находятся, в частности, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.