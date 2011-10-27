Горело СИЗО, где сидит Тимошенко
11:32, 27 октября 2011Политика
4926
Расследуют сами
В Киеве ночью горело Лукьяновское СИЗО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре в Киевском следственном изоляторе по ул. Дегтяревской, 13, Шевченковского района столицы поступила 27 октября в 02.58.
По предварительной информации, пожар возник в подсобном помещении. Жертв и пострадавших нет.
К расследованию факта пожара представители Главного управления МЧС Украины в г. Киеве не привлекались.
Пожар ликвидирован в 03.44 одним отделением пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС в Киеве.
Как сообщалось, в Лукьяновском СИЗО под арестом находятся, в частности, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter