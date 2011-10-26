Вывешивание красных флагов Луганский суд признал законным

Луганский окружной административный суд отказал в удовлетворении исковых требований Дмитрия СНЕГИРЕВА, который настаивал на незаконности действий Луганского областного совета относительно вывешивания красных флагов на здании облсовета с 16 по 22 июня нынешнего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского облсовета.

Согласно сообщению, такое решение суд принял сегодня, 26 октября, на заседании по рассмотрению административного дела по иску Д.СНЕГИРЕВА к Луганскому областному совету.

В качестве своих аргументов представители облсовета в суде Александр ПИКАЛОВ и Владимир ЗЕНЧУГОВ почеркнули, что «оспариваемый пункт решения областного совета не устанавливает, не изменяет и не прекращает нормы права - в нем депутаты просто выразили свою позицию, свое желание увековечить память жертв Великой Отечественной войны и подвиг победителей. И ни в коем случае не посягали на государственные символы. Флаг Украины вывешен, как и должно быть, над зданием облсовета, а копия Знамени Победы находилась на флагштоке перед зданием».

Кроме того, отметили представители облсовета, «данное решение областного совета не являлось и не могло послужить руководством к действию для других органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций, поскольку не носит императивный характер».

Как заявил УНИАН инициатор иска Д.СНЕГИРЕВ, он намерен подавать апелляцию в Донецкий апелляционный суд.

«Я считаю сегодняшнее решение суда абсолютно политическим. То, что представители облсовета объясняют вывешивание красного флага взыванием к памяти жертв Великой Отечественной, простая отговорка. В моем иске речь идет не об этом, а о конкретных сроках, когда вывешивать флаг несуществующего государства запретил Конституционный Суд. Луганский облсовет нарушил этот запрет», - отмечает Д.СНЕГИРЕВ.

Как сообщал УНИАН, в иске руководителя БФ «Підтримка українських ініціатив» Д.СНЕГИРЕВА речь идет о том, что 16 июня 2011 года решением Конституционного Суда Украины использование копий флага Победы признано неконституционным.

Согласно ст. 23 Закону ”О местном самоуправлении в Украине”, на зданиях, где работают советы и их исполнительные комитеты, поднимается Государственный Флаг Украины, указывает истец. Но, несмотря на вышеуказанные положения закона и принятое Конституционным Судом Украины решение, Луганский облсовет размещал копии флага Победы на административном здании.

12 октября окружной административный суд принял к рассмотрению дело по административному иску Д.СНЕГИРЕВА. Иск в суд был подан 20 июня.