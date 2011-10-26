Ахметов проверит, действительно ли его работников загоняют в ПР

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ обещает принять меры, если подтвердятся сообщения СМИ о том, что сотрудников предприятий, контролируемых холдингом «СКМ», заставляют вступать в ряды Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Р.АХМЕТОВА. (УНИАН: 18 октября с. г. Совет общественных организаций Мариуполя (СООМ) сообщил, что на мариупольских меткомбинатах им. Ильича и «Азовсталь» работников принудительно заставляют вступать в ряды Партии регионов. Меткомбинат им. Ильича входит в холдинг СКМ.)

В частности, Р.АХМЕТОВ заявил, что среди работников предприятий, контролируемых холдингом «СКМ», есть как беспартийные граждане, так и члены различных общественно-политических организаций.

Комментируя появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что якобы на некоторых предприятиях Мариуполя работников принуждают вступать в Партию регионов, политик отметил: «Я прочитал сигналы в СМИ. Они требуют проверки, и мы эту проверку сейчас проводим».

«Пользуясь случаем, хочу высказать свою позицию: принадлежность к той или иной партии – это личный выбор каждого работника предприятия, каждого гражданина. Это – исключительно личная позиция человека. Работники наших предприятий могут быть членами разных партий или беспартийными. Никто из руководителей предприятий не вправе навязывать им свои убеждения», – заявил депутат.

«Каждый работник может выбирать ту партию, которая ему нравится, но в свободное от работы время. Если факты давления на работников предприятий со стороны администрации предприятия будут подтверждены, будут приняты соответствующие меры», – резюмировал Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября «независимые, внепартийные общественные организации Мариуполя, представляющие организации чернобыльцев, афганцев, оппозиционного объединения СООМ и многих других, экстренно собрали своих активистов на расширенное заседание. Главный вопрос в повестке дня: «Принуждение к вступлению в Партию регионов».

Представители общественных организаций города отметили, что, по имеющейся информации на предприятиях, которые принадлежат представителям правящей партии, работников массово уговорами, а иногда и угрозами потери рабочего места заставляют вступать в ряды Партии регионов.

«Работникам раздают готовые бланки заявления на вступление, подписывая которые, человек соглашается со всеми условиями вступления, в том числе на отчисление членских взносов», – говорится в заявлении организации.

В документе также указывается, что к представителям независимых общественных организаций обращались работники ММК им. Ильича и комбината «Азовсталь», «которых вынуждают вступать в ряды Партии регионов под угрозой увольнения. Либо заявляют, что в случае неповиновения тем, кто работает по контракту, по его окончании контракт продлен не будет».

Представители общественных организаций считают, что таким образом Партия регионов намерена установить тотальный контроль над людьми и фактически возложить на их плечи содержание Партии регионов, так как людям придется платить членские взносы.