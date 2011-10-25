Нардепов сравнили с «осьминогами», которые жмут на кнопки по команде

Движение «Вперед!» требует роспуска парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения, об этом в Кривом Роге на Гражданском форуме «Криворожье» заявил начальник штаба Всеукраинской общественной акции "Вперед!" Андрей ПАНАЕТОВ.

По его словам, действующий состав Верховной Рады доказал свою некомпетентность и неспособность принимать полезные для страны законы. Все законопроекты, подготовленные общественными организациями и направленные на защиту бизнеса, в частности такие, как пакет «Народные реформы» от движения «Вперед!», законопроекты, защищающие социальные гарантии граждан Украины, были «провалены» народными депутатами.

«Вместо этого парламент принимает законы, которые делают богатых еще богаче, а бедных – просто нищими», – отметил А.ПАНАЕТОВ.

Он сообщил, что уже инициировал в регионах сбор активистов общественных организаций для поездки в Киев на акцию протеста 3 ноября с требованием роспуска парламента.

«Наше терпение закончилось! В парламенте заседают не депутаты, а бездумные осьминоги, которые нажимают на кнопки по команде нескольких дирижеров», - заявил А.ПАНАЕТОВ.

Он призвал всех неравнодушных граждан и общественные организации присоединиться к протестной акции движения «Вперед!» 3 ноября в Киеве.