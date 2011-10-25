Могилев говорит, что действует в интересах Луценко

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ называет «обычной практикой» вызов свидетелей в суд по делу экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО сотрудниками Департамента внутренней безопасности министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Если наши милиционеры кому-то дали повестки или по телефонному звонку, мы ускоряем процесс (судебный) в интересах сторон-участниц… Более того, я думаю, что есть решение прокуратуры. То, что работники милиции доставляют повестки, это обыденная практика», - сказал А.МОГИЛЕВ.

По его словам, в большинстве случаев рассмотрения уголовных дел повестки доставляют именно сотрудники милиции, а в отдельных случаях они осуществляют доставку свидетелей.