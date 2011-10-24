Черновецкий подал в суд на Кличко «за гнусные оскорбления»

Киевский городской голова Леонид Черновецкий требует от лидера партии УДАР Виталия Кличко немедленно явиться в прокуратуру с конкретными доказательствами преступной деятельности столичного мэра или понести уголовную ответственность за необоснованные обвинения. В свою очередь Черновецкий заявляет о подаче в суд иска о защите чести и достоинства. Об этом говорится в заявлении мэра, текстом которого располагает ЛІГАБізнесІнформ.

Мэр Киева отмечает, что подготовить это заявление его заставили "непрекращающиеся гнусные оскорбления… со стороны отдельных политиков-неудачников", а также "претендентов на пост мэра Киева на ближайших выборах".

"Все заявления о якобы моей причастности к каким-либо злоупотреблениям на посту мэра не имеют под собой никаких оснований и делаются аморальными политиками исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание избирателей и таким нечестным способом завоевать их доверие. Эта клевета, к большому сожалению, будет звучать все чаще по мере приближения выборов в Киевсовет", - сказал он.

По словам Черновецкого, ни в Киеве, ни в Украине, ни за ее пределами нет никаких свидетельств его противоправной деятельности, поскольку "все, что я делал на посту мэра Киева, я всегда согласовывал со своей совестью, с мнением киевлян".

"Зная мои принципы, никто ни из представителей бизнеса, ни из бизнес-элиты даже не посмел делать мне никаких преступных предложений, поскольку им было известно, что я всегда противился коррупции, а будучи человеком очень богатым, не нуждался в денежных подачках", - утверждает он.

Черновецкий признал, что наверняка совершил и много ошибок. "Но я всего лишь человек, и ошибки не совершает только тот, кто ничего не делает", - поясняет мэр.

При этом городской голова Киева утверждает, что пытался привлечь оппонентов к управлению городом: в частности, в присутствии свидетелей предлагал Кличко готовить совместные решения, экс-мэра Александра Омельченко в первый день после своего избрания звал на должность первого заместителя. Однако, утверждает он, оба политика проигнорировали его предложение, а Кличко был у него на приеме как депутат только один раз, и то "с частным вопросом отведения земельного участка на льготных условиях для боксерского клуба".

"И тот, и другой отказались от сотрудничества со мной в интересах киевлян только по одной причине, в чем я убедился позднее. Ни Кличко, ни Омельченко не интересовали созидание. Им нужна была только власть и реванш на выборах", - считает мэр.

Теперь Черновецкий требует от Кличко, чтобы депутат Киевсовета немедленно явился в прокуратуру и "заявил об известных ему фактах моей якобы преступной деятельности, о которой он подло, поскольку рассчитывает на безнаказанность, заявляет в средствах массовой информации, или сам понес уголовное наказание за умышленное обвинение меня в преступлениях, которые я не совершал".

"И подаю иск в суд о защите моих чести и достоинства, хотя и не верю в результативность судебного разбирательства, поскольку уже имею на руках целый ряд решений такого рода в мою пользу и ни одного публичного извинения, несмотря на решения судов", - отметил мэр.

В заключение Черновецкий сделал замечание желтой прессе, которая о нем почти ежедневно "публикует небылицы". "Стало модным представлять меня сумасшедшим, изображать меня таким на фото с помощью компьютерной графики. Все это гнусно", - отметил он.

Напомним, на днях Кличко заявил, что намерен участвовать в выборах мэра Киева, а также о том, что власть сегодня только декларирует борьбу с коррупцией. "В тюрьме-то сидит Луценко, которого обвиняют в растрате 40 тыс.грн. на зарплату водителю, а мэр Черновецкий, который украл 70 млрд. (и власть об этом заявила публично), путешествует за границей, просто не ходит на работу", - отметил лидер партии УДАР.