Клюев возглавил борьбу с рейдерами

Кабинет министров возобновил деятельность Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий (рейдерству – УНИАН), и назначил ее председателем первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 24 октября.

Главная задача, которая ставится перед комиссией, – искоренить рейдерский произвол и дать критическую оценку чиновникам, которые не противостоят этому явлению, а то и потакают незаконным действиям.

Как сообщалось, работа Межведомственной комиссии по борьбе с рейдерством была прекращена в результате структурных изменений, проведенных в контексте административной реформы.