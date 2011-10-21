Огызко говорит, что Украину заманили в ловушку

Заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что победные реляции власти относительно положительных последствий подписания договора о зоне свободной торговли с СНГ являются очередной попыткой пустить пуль глаза общественности и выдать желаемое за действительное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Собственно, любой договор о зоне свободной торговли является явлением положительным. Если договор является действительно таковым. В качестве примера можно привести договор о ЗСТ с ЕС, который сегодня в принципиальном плане согласован. Потому что он является прозрачным, понятным и таким, который будет выполняться», - отметил политик.

«Вместо этого договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ не предусматривает ликвидации такого явления, как изъятие. Его практическое решение снова отложено до лучших времен», - отмечает В.ОГРЫЗКО. А это означает, что наиболее болезненные вопросы экономических отношений с РФ, которыми в последнее время были газ, бензин и сахар, Российская Федерация будет продолжать трактовать по собственному усмотрению, и будет делать это очень долго, отметил он.

«По моему мнению, договор постигнет судьба его предшественника – он просто не будет выполняться. Потому что в нем опять нет равноправия, а следовательно, честного подхода к партнеру. Там значительно больше политики, чем экономики», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«При таких условиях значительно возрастают риски того, что, в частности, анонсированное решение газового вопроса будет реализовано в духе очередного «политического компромисса» - когда Украина за временную ценовую скидку будет вынуждена сделать новую стратегическую уступку. В этот раз, очевидно, речь пойдет о сдаче «в концессию» украинской ГТС. Именно поэтому подписанный договор о ЗСТ с СНГ является ни чем иным, как ловушкой, в которую не положили даже кусок сыра», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.