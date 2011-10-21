Янукович надеется, что его визит на Кубу позволит консолидировать достижения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что нынешний объем торговли между Украиной и Кубой не соответствует реальным возможностям сторон, и имеет весомый потенциал для роста.

Об этом он заявил во время украинско-кубинского бизнес-форума в Гаване, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы приехали для того, чтобы значительно активизировать наши торгово-экономические отношения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Украина, подчеркнул Президент, придает большое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Кубой, с которой нас соединяют многолетние дружеские связи и успешное сотрудничество.

«Надеюсь, что мой визит на Кубу позволит консолидировать достигнутые достижения и создать предпосылки для перевода украинско-кубинских отношений на качественно новый уровень взаимовыгодного партнерства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также обратил внимание на то, что сейчас Куба совершенствует национальную модель экономики, и уже имеет на этом пути позитивные сдвиги. «По моему мнению, это является благоприятным фактором для расширения присутствия украинских и кубинских предприятий на рынках наших стран», - добавил Президент.

Глава государства также выразил надежду, что плодотворная работа украинско-кубинского бизнес-форума будет способствовать наращиванию двустороннего товарооборота между Украиной и Кубой и увеличению инвестиций в экономику обеих стран.