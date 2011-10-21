Шкиль разведал, что ЕС уже применяет санкции к украинским чиновникам

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», член Комитета Верховной Рады по иностранным делам Андрей ШКИЛЬ заявляет, что к чиновникам Украины будут применены санкции в виде ограничения выезда за границу, если правительство и Президент Украины не сделают выводы из дискуссий с руководителями европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Если до конца этого года правительство Украины, Президент Украины не сделают выводы из дискуссии с руководителями европейских стран, то санкции, конечно, будут», - заявил А.ШКИЛЬ.

Он добавил, что «в моих устных беседах с руководством разных стран Шенгенской зоны они подтвердили, что санкции уже начались». «То есть, не будет поддерживать Европа отношения со страной, которая подозревается в недемократических действиях», - сказал А.ШКИЛЬ.

Он отметил, что, по его данным, посольствам стран ЕС в Украине выдана инструкция относительно усиления внимания к чиновникам, которые хотят ехать за границу. По данным А.ШКИЛЯ, к ним будут повышены требования, в частности будут требовать больше документов для предоставления визы.

Депутат также отметил, что «есть обращение Государственного департамента США и Канады к европейскому сообществу относительно 55 украинских предприятий, которые были за последние два года рейдерски захвачены, и участники этих захватов являются нежелательными для пребывания в США». «И эта информация была предоставлена ЕС», - подчеркнул А.ШКИЛЬ. Он предположил, что речь идет о тех людях, «которые имеют отношение к нынешней власти». В то же время А.ШКИЛЬ не назвал ни фамилий должностных лиц Украины, в отношении которых могут быть применены санкции, ни посольства стран, в которые якобы поступили инструкции по этому поводу.