В Москве уже «записали» Украину в Евразийский союз?

Члены СНГ могут инициировать консультации с Украиной по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ в ходе видеомоста Москва-Киев-Кишинев-Ереван-Астана на тему: "Зона свободной торговли – первый шаг на пути к Евразийскому союзу?", посвященного обсуждению соглашения по ЗСТ между странами СНГ.

Он отметил, что свободная торговля между Украиной и ЕС, соглашение о которой сейчас готовится, является потенциальной угрозой для рынка СНГ.

«Я не исключаю, что в любой момент одна из сторон (СНГ) потребует проведения консультаций по поводу зоны свободной торговли с Евросоюзом», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он подчеркнул, что если в результате этих консультаций выяснится, что угроза действительно существует, то в соглашении о ЗСТ могут возникнуть новые защитные меры.

«В этом случае, если правительства (стран СНГ – УНИАН) сочтут, что возникают угрозы для нашей взаимной торговли, наше соглашение может начать размываться, то есть появляются новые изъятия, и вместо дальнейшей интеграции мы можем получить новый барьер», - сказал С. ГЛАЗЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия, не подписали - Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.

В список изъятий в рамках зоны свободной торговли СНГ попали энергоносители, металлы, сахар и др.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что данное соглашение вступит в силу с января 2012 года.

19 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ завершили переговоры по зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

По мнению А.КЛЮЕВА, это открывает путь к завершению переговоров по подготовке и подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.