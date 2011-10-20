Наливайченко: Мир должен хорошо различать режим и украинский народ

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в Вашингтоне встретился с представителями власти, а также неправительственных организаций США, с которыми обсудил политическую ситуацию в Украине, а также перспективы сотрудничества оппозиционных сил и евроатлантических партнеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», эти темы были в центре внимания на переговорах В.НАЛИВАЙЧЕНКО в Комитете по иностранным делам Сената США.

Во время встречи В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил: «Главная задача на сегодняшний день – остановить политические репрессии и сползание страны к авторитаризму. Очень важно, что в этих вопросах единую, солидарную позицию занимают украинские оппозиционные силы и евроатлантическое демократическое сообщество. Мы ценим принципиальную позицию членов Конгресса США ради освобождения политических узников, в частности, Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО».

По его словам, «курс европейской интеграции Украины – это курс не чиновников и властного режима, а выбора и воля украинских людей».

«Мир должен хорошо различать режим и народ. За пять последних лет мы вплотную подошли к политической и экономической ассоциации с ЕС. Власть превратила это достижение в своего заложника. Выход один: сформировать эффективную национальную оппозицию, принять участие в выборах и получить парламентское большинство. Чтобы защитить европейский выбор людей, нам нужна поддержка ЕС и США без «усталости от Украины», с видением стратегической перспективы», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он выразил обеспокоенность притеснениями журналистов и средств массовой информации в Украине и проинформировал о действиях «Нашей Украины» в защиту региональных медиа от административного давления власти, в частности, в Харькове и Одессе.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО поддержал предоставление помощи от международных структур и правительства США неправительственным организациям в Украине, которые действуют в защиту прав человека, европейской интеграции и проведения честных выборов.