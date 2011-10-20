Янукович посетит Брюссель в середине ноября?

Евросоюз направил президенту Украины Виктору Януковичу приглашение посетить с официальным визитом Брюссель в середине ноября. Об этом ZN.UAсообщили источники в зарубежном дипкорпусе.

В то же время, в представительстве Еврокомиссии в Украине ZN.UA эту информацию не подтвердили, напомнив, что ЕС решил отложить визит В.Януковича в Брюссель до того момента, «пока в Украине не будут созданы необходимые политические условия».

В МИД Украины и в администрации президента эту информацию также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вместе с тем в представительстве Еврокомиссии в Украине ZN.UA подтвердили информацию о том, что на следующей неделе Киев посетит управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав Лайчек. Целью визита европейского дипломата является участие в запланированном на 26 октября заседании совместного комитета Украина-ЕС.

Кроме того, в рамках визита М.Лайчека в Киев будет проведен очередной раунд переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, неотъемлемой частью которого является создание зоны свободной торговли (ЗСТ).

Заседание совместного комитета Украина-ЕС обычно проходит в июне-июле, однако в этом году его отложили в связи с отпуском премьер-министра Николая Азарова