Глава Сейма Литвы: Брюссель не должен прекращать контакты с Киевом

ЕС, который, несмотря на "дело Михаила Ходорковского", продолжает сотрудничество с Москвой, должен применять такие же стандарты и в отношении Киева в связи с приговором экс-премьеру Юлии Тимошенко, считают в парламенте прибалтийской республики.

"Связывать "дело Тимошенко" с переговорами ЕС и Украины об ассоциативном членстве и договоре о свободной торговле было бы не совсем разумно. Мне бы хотелось напомнить другую ситуацию - историю с Ходорковским. Мешает ли этот случай, который является примером селективного правосудия, ЕС развивать с Россией энергетический диалог и обсуждать с Россией безвизовый режим?" - заявила председатель сейма Литвы Ирена Дягутене в среду в интервью литовской радиостанции "Радио новостей".

По ее словам, Украина сделала "очень позитивный геополитический шаг", приняв решение не присоединяться к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана.

"ЕС должен быть последовательным и придерживаться одних стандартов: если при "деле Ходорковского" ЕС может вести разные переговоры с Россией, то, наверное, следовало бы продолжить поиски конструктивного диалога с Украиной. Если отодвинуть Украину в стороны и перестать с ней общаться, может оказаться так, что Украине придется вернуться и искать диалог с Россией", - сказала спикер сейма.

В минувший вторник стало известно, что Брюссель отменил визит президента Украины Виктора Януковича. Позже в Партии регионов заявили, что перенос визита не означает переноса даты подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Gazeta.ua