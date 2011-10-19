Евродепутат: ситуация с соглашением об ассоциации сложная, но не безнадежная

Депутат Европейского парламент Марек СИВЕЦ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Польша) считает, что после переноса визита украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель ситуация с подписанием соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сложная, но не безнадежная.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

«Я бы сказал, что ситуация сложна, но не безнадежна», - сказал депутат.

«По моему мнению, которое разделяет большинство в Европейском парламенте, переговоры по соглашению об ассоциации следует продолжить и завершить до конца года, что, кстати, является одной из главных целей польского президентства в Совете ЕС. Его следовало бы как минимум парафировать, а уже только потом мы можем говорить об условиях его подписания и ратификации», - добавил он.

Вместе с тем М.СИВЕЦ отметил, что перенос визита украинского Президента в Брюссель – не хорошая новость, поскольку отсутствие контактов между лидерами серьезно ограничивает возможности достичь позитивного соглашения.

«Это серьезный провал, однако я понимаю причины, по которым встреча не состоится в ближайшее время. Украинская сторона выступила с очень жесткой позицией, в то время, как сторона европейская, будучи гибкой, просит только одного – декриминализировать статью Кодекса, берущего начало со сталинских времен, которая наказывает за ошибки, совершенные людьми, имевшими правительственные функции», - отметил депутат Европарламента.

Он также подчеркнул, что будущее отношений Украина-ЕС больше зависит от того, какой будет судебная система в Украине и как будет соблюдаться принцип верховенства права, чем от того, останется ли бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в тюрьме. Вместе с тем, по словам евродепутата, Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме является серьезным препятствием для реализации позитивного сценария ассоциации с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 18 октября лидеры ЕС приняли решение перенести встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ «до лучших условий».