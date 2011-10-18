ВСЮ лишил Онопенко полномочий председателя Верховного суда

Высший совет юстиции прекратил полномочия Василия ОНОПЕНКО в связи с окончанием срока его председательствования в Верховном Суде Украины.

Об этом сегодня в ходе заседания ВСЮ заявил председатель совета Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Высший совет юстиции прекращает полномочия члена ВСЮ Василия ОНОПЕНКО в связи с окончанием срока его председательствования в Верховном Суде Украины», - заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В.ОНОПЕНКО был членом ВСЮ в связи с занимаемой должностью главы ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября закончились полномочия председателя ВСУ В.ОНОПЕНКО. 16 сентября В.ОНОПЕНКО заявил, что намерен подать свою кандидатуру на переизбрание на должность председателя ВСУ.