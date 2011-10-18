Королевская нашла понятную для немцев аналогию

Украинская власть возводит новую «берлинскую стену» на границе Украины и Евросоюза. Но украинская оппозиция примет все меры по противодействию репрессиям в Украине и не допустит формирования диктатуры в стране. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства во время встреч в Берлине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в частности, она отметила, что «отказ принять политическое решение по делу Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров означает, что правящая в Украине партия поставила свои амбиции выше евроинтеграционных перспектив Украины. Фактически, страна становится заложником борьбы без правил, направленной на устранение политической конкуренции. Репрессиями против лидеров оппозиции, действиями, которые уже осудили мировые лидеры, украинская власть возводит новую «берлинскую стену» на границе Украины и Евросоюза».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что реакция европейских и мировых лидеров стала холодным душем для нынешней украинской власти. «Однако оказалось, что они не в состоянии отказаться от репрессивных действий. Со своей стороны оппозиция примет все меры по противодействию репрессиям в Украине и не допустит формирования диктатуры в стране», - заявила депутат.

«Попытки любой ценой, даже противозаконными методами, нейтрализовать оппозиционные силы в лице лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО демонстрируют кризис власти и неспособность бороться честно. Власть боится и заковывает в кандалы тех, кто не хочет ржаветь вместе с ней», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «привидение диктатуры в Украине стало реальностью после того, как была развернута кампания против Ю.ТИМОШЕНКО. Репрессивные действия власти в отношении неугодных политиков возвращают страну в сталинские времена НКВД, когда на каждого, кто имеет собственное мнение, обрушивалась вся мощь государственной машины».

«Дело Ю.ТИМОШЕНКО - яркий пример политики двойных стандартов и двойных принципов, которые сейчас существуют в Украине. Если каждый, кто не согласен с действиями власти, будет считаться преступником, значит миллионы людей, которые отдали свои голоса на последних президентских выборах за Ю.ТИМОШЕНКО, тоже могут очутиться вне закона. Это просто признак паранойи у власти», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе депутата сообщили, что 17-19 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Германии с рабочей поездкой по приглашению Немецкого совета по внешней политике (DGAP). В программе - встречи с руководителями комитетов и депутатами Бундестага, переговоры в министерствах и ведомствах ФРГ, посещения торгово-промышленных палат и объединений немецкой промышленности, а также участие в работе круглого стола «Сотрудничество Украины-ЕС в борьбе с коррупцией. Значение СМИ в этом вопросе», организованного Центром им. Бертольда Бойца.