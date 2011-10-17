Губернатор говорит, жители Донецка в sms жалуются ему на отсутствие тепла

Жители Донецкой области жалуются губернатору на отсутствие отопления с помощью sms.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что в области к теплоснабжению подключены 98% жилых домов.

По словам губернатора, с 15 октября заработали все котельные, но еще есть проблемы с подключением жилого фонда.

«Есть еще не подключенные дома по тем или иным причинам. 98% домов сегодня подключено, но есть еще проблемы», - отметил ШИШАЦКИЙ.

Губернатор рассказал, что некоторые жители Донецка жалуются ему лично в sms на отсутствие тепла в домах.

«Я даже лично получал сигналы. Не знаю, может уже телефон менять. Мне пришло вчера sms: «Дом Розы Люксембург 101-а не подключен. Андрей Владимирович, помогите. У нас тут старики, дети, инвалиды». Я имел беседу вчера с мэром города Донецка. Через два с половиной часа мне пришло sms: «Большое спасибо!», - отметил он.