Янукович хочет видеть Украину мировой «кормилицей»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что профессионализм работников отечественной пищевой промышленности позволит нашему государству вернуть статус ведущего поставщика пищевых продуктов в мире.

Об этом говорится в поздравлении работникам пищевой промышленности с профессиональным праздником, размещенном на официальном сайте главы государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, от добросовестной и ответственной работы работников пищевой промышленности зависит не только обеспечение украинских граждан качественными, полезными и доступными продуктами, но и продовольственная стабильность Украины и ее экспортный потенциал.

«Уверен, что ваш бесценный опыт в сочетании с инновационными достижениями технологического прогресса помогут вернуть нашему государству статус ведущего поставщика пищевых продуктов», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.