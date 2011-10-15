14 октября в Ивано-Франковске состоялись торжества по случаю 69-й годовщины создания УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, ветераны Украинской повстанческой армии со всех районов Прикарпатья с большим портретом проводника ОУН Степана Бандеры и государственным флагом прошли торжественной колонной по улицам Ивано-Франковска на Вечевой майдан, где при участии лидеров ряда партий и общественных организаций, молодежи, пластунов, казаков реестрового казачества прошло торжественное вече.

Священники разных конфессий отслужили экуменический молебен к празднику Покрова Матери Божьей. Затем о борьбе Украинской повстанческой армии рассказал председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДЫМИРСКИЙ.

По его словам, в этот праздничный день «мы на родной земле, а в мыслях - у могил наших побратимов, которые погибли за наше государство». «К сожалению, больше возле символических могил, потому что, где настоящие захоронения наших героев – тайна, - отметил ветеран УПА. – Где большевистские сатрапы их спрятали от нашего народа – мало кому известно».

Он напомнил, что «у нас не было демобилизации». «Мы и в сейчас в рядах борцов за развитие независимого Государства Украина», - добавил Ф.ВОЛОДЫМИРСКИЙ.

После вече праздничной колонной его участники прошли к Мемориальному скверу, где священники отслужили панихиду у Креста жертвам политических репрессий, а присутствующие возложили венки и цветы на могилы погибших.

В завершение в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко состоялись торжества и праздничный концерт при участии лучших художественных коллективов области.

В настоящее время на Прикарпатье проживают 1100 ветеранов ОУН-УПА.