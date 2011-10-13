Верят ли украинцы в вину Тимошенко (опрос)

Среди украинских граждан на 4% больше тех, кто уверен в виновности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, чем тех, кто придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился Центром социальных исследований "София" еще до вынесения Печерским районным судом Киева по "газовому делу" обвинительного приговора, сообщает For-Ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чаще всего (в 43,5% случаев) респонденты считают, что обвинения суда обоснованы, несколько меньше опрошенных (39,2%) придерживаются противоположного мнения. Немало (17,3%) опрошенных не определились с ответом", - отмечается в аналитическом отчете центра, опубликованном на их официальном сайте.

При этом результаты опроса сильно варьировались в зависимости от региона проживания респондентов. "В Донбассе и Крыму, а также на юго-востоке выразительно доминирует точка зрения, что обвинения суда обоснованы. И наоборот, в центральных и западных областях, сравнительно, чаще встречается мнение, что обвинения не обоснованы. Региональные разногласия свидетельствуют о том, что установки респондентов зависят от их политических склонностей, то есть является политически заангажированными... Среди электората Партии регионов, КПУ и партии "Сильная Украина" подавляющее большинство убеждены в обоснованности обвинений, выдвинутых судом против Ю.Тимошенко. Среди сторонников оппозиционных партий национал-демократического направления чаще попадаются респонденты, не верящие в обоснованность обвинений. В частности, почти весь электорат ВО "Батькивщина" убежден в невинности Тимошенко", - отмечается в отчете.

Кроме того, в пределах исследования респондентам задались вопросы: "Как Вы считаете, по какой причине Ю.Тимошенко могут освободить от уголовной ответственности"?. Чаще всего (в 33% случаев) респонденты выражали мнение, что Ю.Тимошенко могут отпустить на волю в результате давления западных стран. Немало (22,3%) опрошенных допустили, что Ю.Тимошенко могут освободить от уголовной ответственности в результате политических договоренностей между властью и самой Ю.Тимошенко. Сравнительно меньше высказывали точку зрения, что Ю.Тимошенко отпустят из-за отсутствия доказательств вины (такой вариант указали 15,0% респондентов) или в результате невиновности Тимошенко (11,6% респондентов).

"Судебный процесс не способствовал возникновению в массовом сознании образа Юлии Тимошенко, как жертвы политических репрессий, как и не способствовал росту ее электорального рейтинга. В марте Тимошенко поддерживали 18,8% опрошенных, а в октябре - 18,3% (среди респондентов которые намереваются принимать участие в президентских выборах) ", - подчеркивается в отчете Центра "София".

Опрос проводился с 30 сентября по 6 октября этого года в 125 населенных пунктах во всех 27 регионах Украины. Опросом было охвачено 2020 респондентов старше 18 лет методом индивидуального интервью по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.