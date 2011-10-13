Пшонка: доказательства вины Тимошенко подтвердил суд

Доказательства вины экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО, собранные на досудебном следствии, подтверждены судом, заявил генеральной прокурор страны Виктор ПШОНКА сегодня журналистам, комментируя вынесенный Печерским райсудом Киева приговор Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, генеральный прокурор заявил: "Я могу повторить то, что сказали государственные обвинители. Они вместе с судом изучили все обстоятельства совершения преступления. Все то, что было собрано в качестве доказательства в ходе предварительного следствия, осталось доказательствами и в суде, в ходе судебного рассмотрения". По словам В.ПШОНКИ, общественность могла наблюдать за процессом из зала суда. "Единственное - все обстоятельства подтверждены судом и есть приговор. Государственные обвинители ориентировали суд на меру наказания – суд согласился и вынес свой приговор. Это все, что я могу прокомментировать", - сказал генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, есть ли основания у апелляционного суда отменить приговор, В.ПШОНКА сказал: "Законом предусмотрено, что в срок 15 дней может быть подана апелляция. В рамках трех месяцев апелляционный суд должен рассмотреть, если будет подана апелляция. Все участники судебного процесса имеют право делать свои замечания на поданную апелляцию".

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.