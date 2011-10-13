В СБУ утверждают, что срок давности по претензиям к ЕЭСУ еще не истек

В СБУ утверждают, что срок возбуждения уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО за деятельность корпорации «Единые энергетические системы Украины» под ее руководством не истек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством и Уголовным кодексом Украины, «срок давности в данном случае не истек и длится до 2019 года».

Как сообщал УНИАН, СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.