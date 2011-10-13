Немецкий эксперт: Тимошенко не может быть объектом торга

Руководитель украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ считает, что решение Печерского районного суда Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО будет иметь негативные последствия для Украины, даже если со временем оно будет отменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: «Приговор Тимошенко: последствия для Украины».

«Этот процесс воспринимался ЕС как политический процесс, как несправедливый процесс, и многие люди в ЕС думали, что после состоявшихся недавно разговоров Президента с представителями ЕС будет найден выход из этой ситуации, а наоборот - был максимальный приговор. Это воспринимается в ЕС очень негативно, и будет очень тяжело выходить из этой ситуации», - сказал Н.ЛАНГЕ.

По словам эксперта, в Германии приговор Ю.ТИМОШЕНКО воспринимается как очень негативный сигнал для немецкого бизнеса и инвесторов, которые считают, что в Украине невозможно защитить свою собственность и свою позицию в судах.

Н.ЛАНГЕ также отметил, что видеосюжет о вынесении Ю.ТИМОШЕНКО приговора был показан в главных новостях немецкого телевидения.

«Мне очень жаль, что Украина опять в новостях в Германии только в очень негативном свете. Политикам - друзьям Украины сейчас очень тяжело найти аргументы перед избирателями Германии, почему Украине нужно давать перспективу членства в ЕС», - добавил он.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО не является окончательным, Н.ЛАНГЕ заметил, что с точки зрения европейских политиков, в частности федерального канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ, Ю.ТИМОШЕНКО не может быть объектом торга между Украиной и ЕС.