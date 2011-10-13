Депутат: пора убирать Майданс

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к председателю горгосадминистрации Александру ПОПОВУ с требованием расторгнуть соглашение между КГГА и телеканалом «Интер» о проведения на Майдане Незалежности танцевального проекта «Майдан’s» и обязать организаторов проекта срочно демонтировать оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевсовета из фракции «БЮТ-Батькивщина» А.БРИГИНЦА.

По словам главы комиссии, кроме того, что декорации проекта “полгода мешают киевлянам отдыхать в центре Киева, туристам ограничивают целостный обзор главной площади столицы, они еще и мешают гражданам выражать свое отношение к власти на традиционном месте – Майдане Незалежности”.

А.БРИГИНЕЦ заявляет, что протестные настроения в Украине усиливаются, общество готово защищать свои права, разрушая какие-либо искусственные и незаконные ограничения.

«Сотрудничество с телеканалом «Интер» КГГА использует как основание не проводить массовые акции. А это не только нарушение конституционных прав украинцев, но и неуважение к традициям, сложившимся в Киеве», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что ровно 21 год назад - в октябре 1990 года - на бывшей площади Октябрьской революции проходила акция голодовки студентов, которые добились отставки правительства, и это место стало своеобразным Гайд-парком. Именно благодаря тому событию, подчеркнул А.БРИГИНЕЦ, Майдан получил нынешнее название – Майдан Незалежности.

Как напоминает пресс-служба депутата, разрешение на проведение танцевального шоу на Майдане Незалежности каждую субботу было выдано телеканалу «Интер» распоряжением КГГА от 9 февраля 2011 г.