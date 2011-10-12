Тарасюк требует от Генпрокуратуры проверить "Беркут"

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК обратился с депутатским обращением к Генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и Министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с требованием провести проверку фактов препятствования его законной деятельности и ограничения его прав как народного депутата Украины бойцами спецподразделения «Беркут».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Народного Руха.

В НРУ напомнили, что в связи с перекрытием сегодня бойцами «Беркута» улицы Крещатик на подступах к зданию Печерского суда, народные депутаты Украины, а также часть журналистов не смогли попасть не только в помещение суда, но и к его внутреннему двору.

Б.ТАРАСЮК отмечает, что на основании положений Конституции Украины, законов Украины и решений Конституционного Суда Украины, можно сделать вывод, что народный депутат Украины при предъявлении им удостоверения народного депутата Украины имеет право беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также пользуется правом беспрепятственного доступа на все предприятия, в учреждения и организации, расположенные на территории Украины, независимо от их подчинения, форм собственности, режима секретности.

«Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьей 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», обращаюсь к Вам с просьбой провести проверку вышеуказанных фактов противодействия моей законной деятельности как народного депутата Украины и ограничения моих прав со стороны представителей подразделения МВД Украины специального назначения «Беркут» , по результатам которой сообщить, на каком основании меня как народного депутата Украины не допустили в помещение Печерского районного суда г. Киева 11 октября с.г., и, при наличии оснований, привлечь виновных лиц к ответственности», - говорится в депутатском обращении Б.ТАРАСЮКА.