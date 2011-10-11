Милиция перекрыла Банковую, не объясняя причин

Сотрудники милиции перекрыли улицу Банковую в Киеве, где находится дом Администрации президента. Об этом сообщает ТСН.

В частности, металлическими ограждениями перекрыты проходы на ул. Банковую со стороны улиц Круглоуниверситетской, Лютеранской и Институтской. Сотрудники правоохранительных органов не пускают на улицу пешеходов.

Вместе с тем милиционеры не могут назвать причины, по которым Банковая перекрыта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов ограничили движение по ул. Институтской в районе клуба Кабинета министров. В частности, ограничен подход к самому клубу.

Напомним, с утра 11 октября проходят митинги сторонников и противников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которую Печерский районный суд Киева приговорил к 7 годам тюрьмы.

Количество участников митинга колеблется от 1 тыс. до 5 тыс. человек.