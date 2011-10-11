Вовк уже попрощался с Луценко до завтра

Следующее заседание Печерского райсуда Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО начнется 12 октября в 9.15.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание суда длилось немногим более 1,5 часа. Во время заседания были допрошены два свидетеля, а еще трое свидетелей не явились в суд, с чем и связан перенос заседания.

Все сегодняшнее заседание суда проходило под звуки ремонтных работ. На верхних этажах здания суда что-то сверлят, а также слышны скрипы.