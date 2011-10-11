Вовк уже попрощался с Луценко до завтра
11:15, 11 октября 2011Политика
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Заседание длилось 1,5 часа
|Сергей ВОВК
Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание суда длилось немногим более 1,5 часа. Во время заседания были допрошены два свидетеля, а еще трое свидетелей не явились в суд, с чем и связан перенос заседания.
Все сегодняшнее заседание суда проходило под звуки ремонтных работ. На верхних этажах здания суда что-то сверлят, а также слышны скрипы.
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