Киреев начал оглашать свое решение

09:17, 11 октября 2011
Политика
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В зале - все защитники Тимошенко

Началось заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений с Россией от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ начал объявление своего решения, которое он принял в совещательной комнате.

Заседание суда проходит при присутствии четырех представителей государственного обвинения, а также всех защитников экс-премьера и самой обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО.

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