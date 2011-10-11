Киреев начал оглашать свое решение

Началось заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений с Россией от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ начал объявление своего решения, которое он принял в совещательной комнате.

Заседание суда проходит при присутствии четырех представителей государственного обвинения, а также всех защитников экс-премьера и самой обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО.